伍富橋羨慕周吉佩有仔女撐場 羅毓儀預告下月推出日系搖滾新歌

無線娛樂新聞台報導：周吉佩喺《中年好聲音》奪冠後，呢日同吳業坤、Alvin伍富橋、羅毓儀、林沚羿、Aster劉芷君出席音樂巡禮活動。吉吉席上首次獻唱新歌《你是我唯一的》，吉吉話首歌都係早幾日前先收到份歌詞，仲未正式錄製就率先喺活動上獻唱，所以吉吉話呢日表現嘅心情，仲緊張過當日決賽嗰陣呀。