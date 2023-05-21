伍富橋羨慕周吉佩有仔女撐場 羅毓儀預告下月推出日系搖滾新歌
呢日劉芷君、林沚羿、坤哥同Alvin都分別獻唱新歌，當Alvin見到吉吉一對仔女同太太喺店下幫吉吉打氣時，就令Alvin相當羨慕，仲即時向吉吉請教育兒經，但就畀大家誤會Alvin已經做人成功，令佢要急急澄清呀！
講到第一首個人單曲係sweet爆嘅情歌，現年15歲嘅Aster就話錄嘅時候好靠幻想，諗住如果自己鍾意嘅男仔都鍾意返自己會係點。佢又話聽到同場嘉賓喺台上分享戀愛經歷時，令到自己都對戀愛有所憧憬，仲話覺得戀愛可以令人心情開心係好事，不過而家自己就要兼顧學習先。而首次Live演繹新歌嘅林沚羿，就話自己心情相當緊張呀。雖然呢日羅毓儀未有獻聲，但佢就透露下月幾會推出日系搖滾feel嘅新歌，仲話到時仲會拍片教fans新歌入面句日文係點唱呀！
網民點睇？
做乜好似想chur到Aster答「我好想拍拖」呢個答案，明明人地係乖乖女＋家教嚴🤣
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