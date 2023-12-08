周吉佩聖誕忙工作與太太快閃旅行告吹 音樂學校擴充邀《中聲》戰友加盟...

周吉佩聖誕忙工作與太太快閃旅行告吹 音樂學校擴充邀《中聲》戰友加盟…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：周吉佩聖誕忙工作與太太快閃旅行告吹 音樂學校擴充邀《中聲》戰友加盟

周吉佩呢日現身工展會記招，同場仲有9位首次曝光嘅工展小姐，吉吉有即場投選最合眼緣嘅佳麗，吉吉嚟緊聖誕打算寫心意卡送畀太太，坦言呢年經歷咗好多，想趁住呢個機會透露心聲。

吉吉笑指唔使唱歌表達心意，皆因太太已經聽到嘔，吉吉又指因聖誕工作忙過不停，佢與太太嘅快閃二人世界旅行亦要告吹，吉吉開嘅音樂學校正在擴充，更邀《中年好聲音》戰友加盟，由於新學校要開張，吉吉希望過埋聖誕之後再計劃旅行。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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