周吉佩李佳同為老友記獻唱 盡綿力參與公益服務社會

無線娛樂新聞台報導：周吉佩 同 李佳 呢日齊齊參與一個音樂會，為一大班老友記獻唱又逐一向大家派發禮物，台下老友記不知聽得幾咁滋味呀。佳佳同吉吉就話老友記同其他觀眾朋友一樣熱情又高興，同年青朋友不惶多樣咁話呀。