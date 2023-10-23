周吉佩李佳同為老友記獻唱 盡綿力參與公益服務社會
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無線娛樂新聞台報導：周吉佩 同 李佳 呢日齊齊參與一個音樂會，為一大班老友記獻唱又逐一向大家派發禮物，台下老友記不知聽得幾咁滋味呀。佳佳同吉吉就話老友記同其他觀眾朋友一樣熱情又高興，同年青朋友不惶多樣咁話呀。
天氣突然間變涼，對大家可能就係舒服，不過對歌手嚟講就要更為好好保護聲線喇，佢哋兩位就各自有唔同嘅護聲小秘方，除咗保暖之外潤喉都一樣要非常注意咁話。
吉吉同佳佳都深受歌迷愛護，近日佢哋亦都將愛繼續傳開，齊齊同Fans做藝工協助有需要人士，好似佳佳上星期就同Fans一齊去賣旗籌款喇，而吉吉就約埋Fans同一班老友記齊齊開Party喇。
早前開設音樂教室嘅吉吉，啱啱出完新歌之後，呢日佢又提到獲一位殿堂級歌手邀請合唱，不過詳情就要稍後先公佈，不過呢次經驗就令佢受寵若驚，仲話係非常寶貴嘅體驗呀。
網民點睇？
期待聽到吉吉與前輩的合唱歌。
❤️❤️❤️🥰🥰
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台