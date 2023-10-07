周吉佩生日Fans筵開廿席盛大慶祝 好聲音拉隊到賀如小型演出
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無線娛樂新聞台報導：參加《中年好聲音》奪冠近日已正式推出全新歌曲《你是我唯一的》嘅 周吉佩 ，星期日就會踏入37歲。而日前一班吉S粉就為佢舉行生日晚宴，更加筵開20席埸面非常熱鬧，加上吉吉嘅太太、《好聲音》戰友同評判主持等等都齊齊現身。
呢晚除咗大家輪流上台唱歌搞到好似好聲音演唱會咁之外，就連吉S粉都一樣上台獻唱，見到咁多人為自己慶祝嘅畫面，吉吉就感動到一度落淚呀。而因為同太太同日生日嘅佢，就話因為過往甚少大肆慶祝，對上一次咁嘅場面已經係結婚嗁喜宴喇。
吉吉又話要多謝一眾Fans為自己出心出力，現場嘅佈置更加係大家落手落腳親自製作呀。至於分別擔任評判同主持嘅 肥媽 同 車婉婉 仲有 黑妹 呢晚就話大家因為經過比賽而變成非常親密嘅朋友，仲叫正埋首比賽嘅《中聲2》成員要一樣團結呀。
呢晚 韋綺姍 顏志恒 羅啟豪 魏嘉信 丁文俊 亦都有現身，Rita老師仲封定大利是俾壽星仔，而大家就各自準備唔同禮物俾老友賀佢喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台