周吉佩生日Fans筵開廿席盛大慶祝 好聲音拉隊到賀如小型演出

無線娛樂新聞台報導：參加《中年好聲音》奪冠近日已正式推出全新歌曲《你是我唯一的》嘅 周吉佩 ，星期日就會踏入37歲。而日前一班吉S粉就為佢舉行生日晚宴，更加筵開20席埸面非常熱鬧，加上吉吉嘅太太、《好聲音》戰友同評判主持等等都齊齊現身。