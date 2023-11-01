周吉佩民初街拍MV幻想參與劇集演出 唱劇集歌成就解鎖充實又滿足

周吉佩民初街拍MV幻想參與劇集演出 唱劇集歌成就解鎖充實又滿足

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：周吉佩 近日應邀到韓國參與表演，令再出道嘅佢再成就解鎖，而早前佢為新歌拍攝MV，仲令佢一嘗演出嘅味道，呢首《羅密歐與祝英台》嘅片尾曲《梁山伯的華爾茲》仲令佢首次踏入民初街取景呀。

吉吉 話唔止民初街，仲連電視城好多外景場地都未去過，呢日喺教堂拍攝就令佢覺得非常有趣，亦狂影唔同相片用嚟宣傳新歌呀。呢次首次獻唱劇集歌，亦都係佢嘅新體驗，加上自己嘅歌曲《你是我唯一的》，就令佢覺得充實又緊湊喇。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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