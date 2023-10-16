周吉佩宣傳新歌街頭派柑 老婆生日折現買禮物變加「辛」
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無線娛樂新聞台報導：近日推出新歌嘅 周吉佩 為咗宣傳新歌《你是我唯一的》，星期六就去到各區各大家派「柑」，仲獲得大班吉S粉支持，吉吉更喺現場為大家高歌。佢仲話已經好一段時間冇喺街頭唱歌，而先後到旺角、尖沙嘴同中環各區，近距離同大家接觸就令佢大為享受喇。
而吉S粉們又集資租用戶外屏幕為佢新歌宣傳，加上係吉吉15年來再推出個人新作，就令佢覺得有更大意義喇。雖然歌曲以自己嘅辛酸作為主題，不過佢認為最重要係身邊一直有人支持自己同鼓勵喇。
同太太同月同日生嘅佢，本來講好話折現作生日禮物，不過呢日一轉頭就話將音樂學校交由太太全權打理，當係最好嘅生日禮物，難怪連攝影大哥都笑吉吉冇Heart喇。
網民點睇？
支持🍊🍊唱歌好聽👍👍👍
繼續努力加油💪💪💪
好听😂😂
👍👍吉吉
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台