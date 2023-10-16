周吉佩宣傳新歌街頭派柑 老婆生日折現買禮物變加「辛」

無線娛樂新聞台報導：近日推出新歌嘅 周吉佩 為咗宣傳新歌《你是我唯一的》，星期六就去到各區各大家派「柑」，仲獲得大班吉S粉支持，吉吉更喺現場為大家高歌。佢仲話已經好一段時間冇喺街頭唱歌，而先後到旺角、尖沙嘴同中環各區，近距離同大家接觸就令佢大為享受喇。