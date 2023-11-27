周吉佩為音樂中心親力親為 雲浩影笑稱想跟ME&學跳舞
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無線娛樂新聞台報導：周吉佩呢日同雲浩影Cloud出席戒煙活動，吉吉追雖然佢爸爸同爺爺都係煙民，但自己就冇染上呢個惡習，平日朋友吸煙佢都會避開。
吉吉有份投資嘅音樂中心，近日搬咗去新地點擴大營業，由於音樂中心比以前大咗7至8倍，投資亦相對加大咗，所以吉吉凡事親力親為，連室內設計同運輸都由自己搞掂。吉吉指音樂中心有唔少fans支持，同時喺《中年好聲音》播出後，亦吸引咗好多鍾意音樂嘅朋友嚟上堂，吉吉仲話有幾位學生相當有實力，所以佢都有提議過佢哋去參加《中年好聲音2》，不過因為學生太怕羞所以先冇參加。
同場嘅Cloud就表示最近忙於籌備新專輯，所以聖誕節亦要忙於工作，講到近日同公司嘅女團ME&備受關注，Cloud就話唔擔心競爭，仲話好想跟對方學跳舞呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台