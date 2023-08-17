曹敏寶激讚《中年好聲音》隊友贏籃球賽 顏志恒親自設計衫logo
廣告
無線娛樂新聞台報導：周吉佩、顏志恒、梁浩銓、馮志豪、梁凱榳及李泇霖等一班《中年好聲音》第一季唱將呢日打籃球賽，原來大家以前有唔少打波經驗，吉吉曾經擔任校隊隊長，自稱係今年籃球隊經理嘅曹敏寶，雖然未有落場，佢好落力為隊伍打氣。
當知道隊友們勝出比賽後，曹敏寶對隊友表現讚不絕口，吉吉感受到比賽中後段有團火，大家認真起嚟非常投入，佢哋之前亦好努力練波，顏志恒更親自設計籃球衫logo。
網民點睇？
冇聲
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台