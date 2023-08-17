曹敏寶激讚《中年好聲音》隊友贏籃球賽 顏志恒親自設計衫logo

無線娛樂新聞台報導：周吉佩、顏志恒、梁浩銓、馮志豪、梁凱榳及李泇霖等一班《中年好聲音》第一季唱將呢日打籃球賽，原來大家以前有唔少打波經驗，吉吉曾經擔任校隊隊長，自稱係今年籃球隊經理嘅曹敏寶，雖然未有落場，佢好落力為隊伍打氣。