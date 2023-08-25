周嘉洛恨與林夏薇再合作 陳庭欣生日正日自爆或現身港姐決賽
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無線娛樂新聞台報導：周嘉洛、古佩玲、陳庭欣及徐榮呢日現身一個貓展活動宣傳，《寵愛Pet Pet》進入大結局，周嘉洛恨同林夏薇再合作，希望下次唔再演CP，反而係對立關係。
古佩玲呢次演一個刁蠻富家小姐，角色與自身反差大，古佩玲坦言演出緊張有壓力，徐榮就透露劇組戲外相處融洽，私下經常聚會，所以佢好唔捨得套劇大結局，徐榮拍完呢套劇對動物更加關注，近排暫養朋友一隻狗仔，徐榮大讚狗仔好乖，先試吓女兒每周搵一日去照顧狗仔，培養阿女照顧寵物嘅能力。
8月27號係陳庭欣36歲生日，佢指生日要喺工作中度過，有機會現身港姐決賽，更透露生日願望係《寵愛Pet Pet》結局收視大收，大家多留意人寵共融，同時希望屋企人健康。
網民點睇？
套戲冇乜後勁wor
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台