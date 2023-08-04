周嘉洛回歸《愛‧回家》大家庭忙開工 望去布吉旅行Chill吓
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無線娛樂新聞台報導：周嘉洛同林夏薇主演TVB劇集《寵愛Pet Pet》熱播當中，二人喺劇中狗咬狗骨，私下佢哋卻老友鬼鬼，早前薇薇即興幫周嘉洛整頭。
周嘉洛笑言若果薇薇係髮型師，佢對自己職業都好堅持，周嘉洛被噴到成面都係水，而《寵愛Pet Pet》以寵物及獸醫診所為主題，大量可愛嘅動物喺劇中出現，吸引唔少愛寵觀眾追睇，周嘉洛希望透過呢套劇帶出愛護動物訊息。
周嘉洛最近拍咗多套劇集，最近終於回歸《愛‧回家之開心速遞》呢個大家庭，佢好掛住大家，周嘉洛早前與陳瀅、朱敏瀚及JW王灝兒一齊去清邁拍攝旅遊真人騷，周嘉洛唔介意再去布吉旅行，享受陽光與海灘。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台