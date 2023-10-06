周嘉洛獲游嘉欣送吻賀壽即面紅 鄺潔楹爆陳豪甜蜜舉動冧陳茵媺
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無線娛樂新聞台報導：TVB台慶劇《羅密歐與祝英台》即將於10月16號首播，周嘉洛、游嘉欣、鄺潔楹﹑羅毓儀及古佩玲等呢日齊集電視城出席花車巡遊宣傳活動，劇組坐花車喺鬧市巡遊造勢。
一眾演員又向市民派發劇集周邊小禮物，吸引不少市民圍觀，適逢周嘉洛10月7日生日，獲劇組提前慶生，游嘉欣起哄下送香吻，壽星仔周嘉洛即時面紅，今年生日願望係新劇收視爆燈。
鄺潔楹首次喺劇中擁有實在感情線，大爆陳豪（阿Mo）同陳茵媺（Aimee）非常甜蜜，除夕當晚陳茵媺要開工拍嘢，阿Mo卻忽然現身探班，仲帶零食同咖啡到場，其實阿Mo係想陪老婆一齊倒數！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台