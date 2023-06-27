與鄧麗英周漢寧演出電影音樂會 周國賢自認大頭蝦成日唔見電話

無線娛樂新聞台報導：周國賢、鄧麗英同周漢寧呢日出席佢哋有份演出嘅電影音樂會兼擔任表演嘉賓。周國賢話現實中嘅自己同戲中角色一樣咁大頭蝦，仲會成日唔見電話，不過可能過幾個月又會喺屋企嘅床下底搵返，笑言自己高峰期兩個月會有3部電話。