與鄧麗英周漢寧演出電影音樂會 周國賢自認大頭蝦成日唔見電話
訪問入面講起問人借電話嘅問題，周漢寧就指自己最近先試過喺街問人借電話，而身旁嘅麗英就提出一個借電話嘅搞笑觀點，搞到周國賢要急急咁轉移話題呀！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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