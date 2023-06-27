與鄧麗英周漢寧演出電影音樂會 周國賢自認大頭蝦成日唔見電話

與鄧麗英周漢寧演出電影音樂會 周國賢自認大頭蝦成日唔見電話

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：周國賢、鄧麗英同周漢寧呢日出席佢哋有份演出嘅電影音樂會兼擔任表演嘉賓。周國賢話現實中嘅自己同戲中角色一樣咁大頭蝦，仲會成日唔見電話，不過可能過幾個月又會喺屋企嘅床下底搵返，笑言自己高峰期兩個月會有3部電話。

訪問入面講起問人借電話嘅問題，周漢寧就指自己最近先試過喺街問人借電話，而身旁嘅麗英就提出一個借電話嘅搞笑觀點，搞到周國賢要急急咁轉移話題呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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