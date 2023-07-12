周國賢Juno合體開騷 保新鮮感各自排練

無線娛樂新聞台報導：對音樂同樣執著嘅 周國賢 同 麥浚龍 相識多年之後，呢日終於首次合作舉行音樂會，今次佢哋更加係一人同一隊槳隊合作，令表演氣勢更加強勁，至於佢哋準備嘅歌單亦都特別經過深思熟慮先決定架。