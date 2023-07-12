周國賢Juno合體開騷 保新鮮感各自排練
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無線娛樂新聞台報導：對音樂同樣執著嘅 周國賢 同 麥浚龍 相識多年之後，呢日終於首次合作舉行音樂會，今次佢哋更加係一人同一隊槳隊合作，令表演氣勢更加強勁，至於佢哋準備嘅歌單亦都特別經過深思熟慮先決定架。
Juno同Endy仲話今次咁特別嘅表演方法少啲默契都難以成事，仲話到一齊綵排先知對方嘅歌單，連佢哋自己都覺得非常有新鮮感呀。
呢日佢哋又講到正各自準備個人演唱會，Juno就指明年會成事，而Endy就話要唞一唞等自己放個假，之後就會向大家公佈細節喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台