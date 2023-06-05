周家蔚盼報讀課程自我增值 拒老公洪天明移居內地提議

無線娛樂新聞台報導：身為兩子之母嘅周家蔚，喺照顧小朋友嘅同時，都不忘自我增值，早前佢就報讀咗個領袖訓練課程，周家蔚話讀完之後有唔少得着，特別係喺教育兩個囝囝上更係有明顯改善，周家蔚話以前教小朋友做功課時，對方唔聽話就會忟憎同鬧，但而家就學識用另一種方法封處理呀。