周家蔚盼報讀課程自我增值 拒老公洪天明移居內地提議

周家蔚盼報讀課程自我增值 拒老公洪天明移居內地提議

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：身為兩子之母嘅周家蔚，喺照顧小朋友嘅同時，都不忘自我增值，早前佢就報讀咗個領袖訓練課程，周家蔚話讀完之後有唔少得着，特別係喺教育兩個囝囝上更係有明顯改善，周家蔚話以前教小朋友做功課時，對方唔聽話就會忟憎同鬧，但而家就學識用另一種方法封處理呀。

兩個囝囝都漸漸長大，令到周家蔚多咗私人時間，所以佢話嚟緊都想報讀唔同嘅課程再增值下自己。講到老公洪天明近年長駐內地工作，亦曾經向周家蔚提議移居內地，不過周家蔚就覺得因為小朋友仲細，所以唔太適合呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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