志文志康與Fans預祝生日 老友現身慶祝如家人相處
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無線娛樂新聞台報導：周志文 同 周志康 呢對孖生兄弟月底就迎接34歲生日，呢日一班Fans為佢哋提早慶祝，老友 羅天宇 譚嘉儀 翟威廉 都一齊到場，佢哋仲話已經好幾年冇同Fans聚會，所以呢日特別興奮高興呀。
佢哋接受訪問時就話，每次同大家見面，都會回憶多年來發展嘅唔同經歷，仲話親切到好似家庭聚會一樣呀。
雖然下星期就係正日生日，不過佢哋就因為各有唔同工作，所以一樣會非常忙，阿文要準備下個月返內地拍新劇《企業強人》，而阿康就要一個人孤單過中秋喇。
早前喺內地發展香港街頭小食生意嘅Joey，呢日又提到近日已經開設第4間分店，又會出門返內地拍劇，仲要留一段唔短時間。威廉仲笑言叫老友安排俾自己同場賣酒增加生意咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台