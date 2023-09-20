志文志康與Fans預祝生日 老友現身慶祝如家人相處

無線娛樂新聞台報導：周志文 同 周志康 呢對孖生兄弟月底就迎接34歲生日，呢日一班Fans為佢哋提早慶祝，老友 羅天宇 譚嘉儀 翟威廉 都一齊到場，佢哋仲話已經好幾年冇同Fans聚會，所以呢日特別興奮高興呀。