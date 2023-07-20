周慧敏中招後出現脫髮問題 分享與老公倪震甜蜜日常
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無線娛樂新聞台報導：擁有住不老容顏嘅玉女掌門人 Vivian周慧敏，已經好耐冇喺香港出席公開活動，呢日佢以一身仙氣打扮現身代言廣告嘅首播記者會。
一頭招牌黑髮係Vivian嘅標誌，雖然睇落佢把頭髮依舊濃密，但係Vivian話由於自己曾經中招，所以出現脫髮問題，仲話最嚴重時頭髮比年青時少咗三分一。
講起最近忙住籌備二手衫義賣，Vivian話已經去到第5輪義賣，亦係自己斷捨離計劃之一，佢分享返當日諗到要做呢個義賣嘅原因，竟然係同老公倪震有關，Vivian仲話因為老公當時中招唔喺自己身邊，所以佢先可以做到一樣倪震知道後一定唔會畀佢做嘅事呀！
之前Vivian喺社交平台分享咗有一對自來鸚鵡飛咗去佢屋企，講起呢對鸚鵡，Vivian本身諗住同大家分享佢同老公倪震做嘅一知小實測，嚟驗證鸚鵡係咪會聞歌起舞，點知Vivian一提到同倪震嘅行動時，即唔覺意咁露出個幸福甜笑，真係閃盲一眾在場記者呀！
網民點睇？
兩頜鬆馳了,婆樣也盡現,不要再相信不老傳說吧,畢竟快60了😅
如果可以漂白 d 牙齒,那笑起來更有自信！
Vivian bb
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台