周慧敏結婚15周年爆倪震腰力不逮 慳妹自爆財政狀況：退休唔使擔心

無線娛樂新聞台報導：周慧敏（Vivian）甚少在港公開露面，呢日以一身火紅色裝束現身保險活動，家中六隻愛貓都有參與拍攝品牌廣告。而喺1月5號就係周慧敏同老公倪震結婚15周年紀念日，Vivian表示因為有工作在身，所以冇特別計劃慶祝，但好期待收到老公嘅手寫卡。