周慧敏結婚15周年爆倪震腰力不逮 慳妹自爆財政狀況：退休唔使擔心
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無線娛樂新聞台報導：周慧敏（Vivian）甚少在港公開露面，呢日以一身火紅色裝束現身保險活動，家中六隻愛貓都有參與拍攝品牌廣告。而喺1月5號就係周慧敏同老公倪震結婚15周年紀念日，Vivian表示因為有工作在身，所以冇特別計劃慶祝，但好期待收到老公嘅手寫卡。
Vivian自爆老公腰力唔好，話說早前Vivian趁住老公患上COVID休息時，好任性地背住老公進行畫畫大計，不斷重複踎低、起身及各種動作，導致膝蓋受傷近半年，在場嘅傳媒就好關心倪震點樣照顧太太，甚至有冇公主抱嚟服侍，點知Vivian笑住話：「佢條腰唔好喎，唔好搞佢，我驚大家冧檔。」
喺經典劇集《大時代》中演「慳妹」嘅Vivian，原來現實中都係慳妹，憶起初入行時因唔識理財，將全部收入放喺冇利息收嘅戶口，搞到同事睇唔過眼，逼佢去開咗人生第一個定期戶口。現今當然醒目好多啦，Vivian對投資雖然採取保守態度，但投資有道嘅佢就未肯透露手上有幾多個物業，但就話財政狀況夠生活，退休都唔使擔心。
此外，Vivian多年未有喺香港開騷，但喺過去聖誕節佢就上載咗演唱嘅畫面同fans賀佳節，仲講解點解會有呢個構思！
網民點睇？
腰力不佳😂😂
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台