星爺出動勉勵2024唔做咸魚 舊作剪輯影片迎接2024

無線娛樂新聞台報導：除夕晚 J2 同 翡翠台 連播兩部 周星馳 作品《審死官》同《國產凌凌漆》同大家送走2023迎接2024。近年不時都喺社交平台同大家分享工作計劃嘅星爺，元旦就以過往電影片段剪輯而成嘅短片，鼓勵大家小人物一樣可以成就大事，Nobody一樣係Somebody，新一年帶住盼望繼續為理想生活奮鬥。