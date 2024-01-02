星爺出動勉勵2024唔做咸魚 舊作剪輯影片迎接2024
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無線娛樂新聞台報導：除夕晚 J2 同 翡翠台 連播兩部 周星馳 作品《審死官》同《國產凌凌漆》同大家送走2023迎接2024。近年不時都喺社交平台同大家分享工作計劃嘅星爺，元旦就以過往電影片段剪輯而成嘅短片，鼓勵大家小人物一樣可以成就大事，Nobody一樣係Somebody，新一年帶住盼望繼續為理想生活奮鬥。
星爺嘅作品唔少朋友都耳熟能詳甚至倒背如流，大家又認唔認得晒當中比含星爺邊部舊作？早前佢指會開拍嘅《少林女足》2024年又會唔會開拍成為新一部經典呢？
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台