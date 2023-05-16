周杰倫演唱會尾場 逾萬人聚集場外海上聽騷
廣告
無線娛樂新聞台報導：周杰倫嘅巡迴演唱會嚟到尾場，雖然全晚落住雨，但仍無減fans們嘅熱情。呢晚唔少圈中人都有嚟睇騷，當中包括胡楓、甄子丹、汪詩詩同媽咪、姜大偉同太太、琦琦、姚子羚、周家蔚 、吳若希、戴祖儀、吳鎮宇同囝囝等。
呢晚周董提早畀一班星級嘉賓點唱，甄子丹同修哥就成為呢晚嘅幸運兒成功點唱《千里之外》。除咗為星級嘉賓點唱外，周董亦都有同fans互動，其中一位畀周董點中嘅女歌迷仲趁機向佢示愛，兼詐型話周董嘅演唱會飛一票難求。之後被點中嘅男fans，就選擇趁機會同偶像合唱《黑色幽默》。
適逢尾場係母親節，周董就以《聽媽媽的話》嚟送畀天下母親。連日嚟都有唔少買唔到飛嘅歌迷喺場外聽演唱會，尾場時場外更加聚集咗過萬人，所以警方就實施咗人群管制措施嚟疏導人潮，有歌迷更加係包遊艇喺海上聽騷，令中環碼頭一度聚集逾30艘遊艇，認真誇張呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台