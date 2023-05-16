周杰倫演唱會尾場 逾萬人聚集場外海上聽騷

無線娛樂新聞台報導：周杰倫嘅巡迴演唱會嚟到尾場，雖然全晚落住雨，但仍無減fans們嘅熱情。呢晚唔少圈中人都有嚟睇騷，當中包括胡楓、甄子丹、汪詩詩同媽咪、姜大偉同太太、琦琦、姚子羚、周家蔚 、吳若希、戴祖儀、吳鎮宇同囝囝等。