周杰倫香港開騷風雨無阻 豪言華流強勁逆襲世界
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無線娛樂新聞台報導：因為疫情先後多次改期又改期嘅 周杰倫 演唱會，近日終於正式喺中環海濱展開演出，無論場外同場外都迫爆氣氛熾熱，就算第三場演出當日下午一度紅雨，都無阻當晚 周董 嘅傾力演出呀。
周墓魅力沒法擋，就連 狄波拉 薛家燕 溫碧霞 等都有捧場，加埋一早去探班嘅 張學友 ，就令周董都話非常緊張，更加話非常希望有一日學友可以上台擔任嘉賓呀。
時隔6年再次推出全新專輯嘅佢，銷量仲超越 Taylor Swift 同 BTS 等世界級明星，難怪呢日佢喺台上都話唔止韓流強勁，「華流」都一樣沒法擋啦。而呢晚嘅點歌環節，仲有一對夫婦以突出服裝成功吸引佢注意呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台