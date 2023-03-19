周柏豪為大女安排學校面試頭都暈 Shiga將出嫁將全程陪伴在側

無線娛樂新聞台報導：近日已經返港嘅周柏豪，早前提過將工作以外嘅所有時間都用嚟陪伴家人補數，而開始要為大囡準備小學面試嘅佢，就遇到任何父母都最怕嘅麻煩喇。柏豪話大囡已經講明會扭計搞到佢唔知好嬲定好笑，仲認為囡囡可能係覺得少咗時間見父母之故呀。