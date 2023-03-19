周柏豪為大女安排學校面試頭都暈 Shiga將出嫁將全程陪伴在側
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無線娛樂新聞台報導：近日已經返港嘅周柏豪，早前提過將工作以外嘅所有時間都用嚟陪伴家人補數，而開始要為大囡準備小學面試嘅佢，就遇到任何父母都最怕嘅麻煩喇。柏豪話大囡已經講明會扭計搞到佢唔知好嬲定好笑，仲認為囡囡可能係覺得少咗時間見父母之故呀。
去年柏豪大部份時間都留喺內地，而呢日佢被問到幾時會再喺香港開騷，就話因為場地競爭非常激烈，所以需要一啲時間安排咁話喇。
同柏豪非常老友嘅Shiga早前正式宣佈婚期，呢日柏豪就講到已經預定時間到時出席恭賀，叫Shiga唔使擔心，仲話會全日陪實新娘子出嫁呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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