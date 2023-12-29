周柏豪爆王敏奕弱點係污糟！ 連詩雅羅天宇組鬱結CP挑戰最大情緒戲…
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無線娛樂新聞台報導：周柏豪爆王敏奕弱點係污糟！ 連詩雅羅天宇組鬱結CP挑戰最大情緒戲
由周柏豪同王敏奕主演新劇《旁觀者》將於1月1號播出，呢日一眾演員列陣宣傳，敏奕喺劇中飾演「高敏感族」嘅女警，首度挑戰咁特別嘅角色，敏奕事前為角色做咗好多功課，對「高敏感族」認識更多。
柏豪因劇集暴露自己弱點，本身有幽閉恐懼症，今次要挑戰水底戲份，柏豪指現場有專業潛水教練幫助，敏奕同柏豪喺6米水底進行拍攝，柏豪稱幸好敏奕熟水性，潛落去已經畀咗一個好堅定嘅眼神，令柏豪頓時覺得好安心，而家柏豪有跟教練學潛水，柏豪亦爆敏奕弱點係污糟！？
連詩雅與羅天宇今次演一對青梅竹馬CP，但係佢哋用峰迴路轉形容呢條感情線，挑戰從演以嚟最大嘅情緒戲，連詩雅透露自己角色有好多鬱結，要靠內心戲去表達。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台