周柏豪親餵虎鯨感新鮮 揀年度潮語與女兒有關
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無線娛樂新聞台報導：周柏豪現身珠海一個主題度假區出席活動，不過喺會粉絲之前，柏豪就應園方邀請到海洋園區同虎鯨見面，更一試飼養員身份向虎鯨餵食。呢個體驗唔只難忘，柏豪仲話好想帶埋一對仔女一齊玩！
每年網上會有一批新潮語誕生，而「公主請……」就係上年年尾爆紅嘅潮語之一，柏豪揀咗呢個潮語做自己心水潮語。事關佢一見到呢句話就會諗起氹囡囡食飯、瞓覺，柏豪真係一個廿四孝爸爸！
喺2023年，柏豪喺大灣區唔同地方開過Show，其中令佢最難忘嘅一個城市就係廣州。不過佢亦覺得每個地方都有自己特色，所以每個地方都畀到佢深刻嘅回憶。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台