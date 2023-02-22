周柏豪返港宣傳新歌 朝朝起身湊女攰但快樂著

無線娛樂新聞台報導：近年專注喺內地工作嘅 周柏豪 ，近日正式返港為新歌宣傳，呢日佢去到電台接受訪問，就提到要用盡時間陪伴太太同一對子女喇。柏豪仲話雖然細囝唔少成長過程自己都錯失咗，不過就可以靠睇片全時間重溫喇。