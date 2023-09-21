有片丨周永恆襲警罪成 被判即時監禁2星期
廣告
無線娛樂新聞台報導：周永恆今年4月因涉出言恐嚇老婆陳薇而被捕，隨後喺元朗警署協助調查時，喺警員多次警告下，周永恆仍拒絕打指模，其間更向警員吐口水，故被控「刑事恐嚇」、「抗拒警務人員」及「襲擊警務人員」罪。案件於21號判刑，周永恆被判即時監禁2星期。
庭上讀出老婆陳薇、周永恆媽媽及牧師共三封求情信，當宣判後，周永恆先向在場太太做出心形手勢後，先跟隨警員離開。而當陳薇離開法庭後，向在場傳媒鞠躬話辛苦晒大家，之後又表示對判決有心理準備，亦唔打算上訴。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台