有片丨周永恆襲警罪成 被判即時監禁2星期

無線娛樂新聞台報導：周永恆今年4月因涉出言恐嚇老婆陳薇而被捕，隨後喺元朗警署協助調查時，喺警員多次警告下，周永恆仍拒絕打指模，其間更向警員吐口水，故被控「刑事恐嚇」、「抗拒警務人員」及「襲擊警務人員」罪。案件於21號判刑，周永恆被判即時監禁2星期。