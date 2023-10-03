霍哥親解與周永恆未賽先打之謎 龍心改霸氣藝名應戰劉馬車
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無線娛樂新聞台報導：周永恆、霍哥、龍心、劉馬車呢日出席鍾培生舉辦嘅拳賽記招，早前周永恆經歷牢獄風波，佢好擔心影響賽事，亦痛定思痛要改變心態，以後「清一式」諗多啲正面嘅嘢。
霍哥呢日親解與周永恆上次開打原因，本身佢哋夾好唔郁手，點知周永恆忽然突擊，霍哥坦言有啲激條氣，亦好有信心兩回合可以擊敗對手；有「維園霆鋒」之稱嘅龍心將與劉馬車對戰，唔少網民期待呢個「龍馬精神」組合對賽，龍心改咗一個好有霸氣嘅藝名，決定要戰勝他人必先戰勝自己，希望今次返嚟畀大家娛樂，對手劉馬車自知體格弱，不過佢為咗心中一團火堅持踏上擂台奮力一戰。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台