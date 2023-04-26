周永恒被控刑事恐嚇襲警准保釋 案件延至6.21再審
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無線娛樂新聞台報導：周永恒與太太陳薇（Britni）於4月16日於天水圍寓所內，疑因金錢及感情糾紛發生爭執，周永恒疑向陳薇出言恐嚇，其妻於晚上9點報警，警方於翌日以涉嫌刑事恐嚇拘留周永恒，案件在4月26日於屯門裁判法院提訊，早上周永恒由囚車押送到法院出庭。
庭上裁判官向周永恒讀出「刑事恐嚇」、「阻差辦公」及「襲警」三項罪名，周永恒均以「明白」回答，案件延至6月21號再審，辯方於庭上申請保釋，法官批准周永恒以10萬元保釋，交出旅遊證件，不得接觸控方證人，每晚定時到天水圍警署報到，周永恒步出法院時，稱獲釋後最想攬實兒子，被問目前頭部傷勢，周永恒表示：「有兩個位冇咗骨，好似BB腦囟未生埋，多謝大家關心，case仍在進行，我都唔方便講太多。」
網民點睇？
咁清醒 對答正常🤔️ 唔係話要入青山咩？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台