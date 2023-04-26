周永恒被控刑事恐嚇襲警准保釋 案件延至6.21再審

無線娛樂新聞台報導：周永恒與太太陳薇（Britni）於4月16日於天水圍寓所內，疑因金錢及感情糾紛發生爭執，周永恒疑向陳薇出言恐嚇，其妻於晚上9點報警，警方於翌日以涉嫌刑事恐嚇拘留周永恒，案件在4月26日於屯門裁判法院提訊，早上周永恒由囚車押送到法院出庭。