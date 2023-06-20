周潔瓊短褲露腰騷腿 力丸將推首張個人專輯

無線娛樂新聞台報導：內地女星 周潔瓊 呢日以一身露腰騷腿嘅夏日打扮現身上海一個活動，唔止佢著落倍感涼爽，就連見到佢嘅人睇到都夠晒清涼，加上佢嘅辮仔髮型就更青春可愛喇。佢又提到唔太習慣打扮得太過華麗，自己注重舒適到更多喎。