宋仲基郭富城王鶴棣等雲集香港 周潤發笑言陣容太強要集郵
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無線娛樂新聞台報導：尖沙咀星光大道呢日舉行一個雲集中、港、台、韓同日本藝人嘅時裝騷，吸引大批粉絲朝聖，更有fans租船出海一睹偶像風采，男神周潤發同宋仲基更不約而同以白馬王子look現身、仲有郭富城、古天樂、張敬軒、大騷美腿嘅林嘉欣、中門大開非常性感嘅倪晨曦、星二代沈月、日本男星平野紫耀，以及林伯宏、劉以豪、白敬亭、王鶴棣等一班新晉男神。
現場巨星雲集陣容強勁，連發哥都講笑話要集郵！講到嚟緊聖誕會點過? 發哥表示唔會去旅行，反而會留港同太太慶祝生日，同埋為明年一月嘅馬拉松備戰，希望成績可以有所突破呀。
城城表示兩個女都好貪靚，仲有學行catwalk，佢話會支持囡囡呢個興趣。提到早前一家四口入馬場，佢話囡囡好想餵馬仔食紅蘿蔔，但最終未能成事，所以城城就承諾聖誕節假會帶囡囡去馬房餵馬仔。
呢排忙住電影謝票活動嘅古仔，雖然工作繁忙，但孝順嘅佢一定會預留時間同家人過節，不過佢就話唔打算同家人去旅行，亦唔打算食火雞，反而最期待都係食媽咪親手煮嘅美食。
而好耐無嚟香港嘅劉以豪，除咗出席活動之外，仲趁機四周圍去揾美食同遊覽下，至於想同邊位香港藝人合作? 以豪就話自己好貪心，邊個有機會合作佢都想試下呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台