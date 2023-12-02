宋仲基郭富城王鶴棣等雲集香港 周潤發笑言陣容太強要集郵

無線娛樂新聞台報導：尖沙咀星光大道呢日舉行一個雲集中、港、台、韓同日本藝人嘅時裝騷，吸引大批粉絲朝聖，更有fans租船出海一睹偶像風采，男神周潤發同宋仲基更不約而同以白馬王子look現身、仲有郭富城、古天樂、張敬軒、大騷美腿嘅林嘉欣、中門大開非常性感嘅倪晨曦、星二代沈月、日本男星平野紫耀，以及林伯宏、劉以豪、白敬亭、王鶴棣等一班新晉男神。