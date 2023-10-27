周潤發有意回巢做食神食足18區 湯唯罕有分享家庭樂粉碎婚變傳聞

無線娛樂新聞台報導：周潤發今日孖住發嫂恩愛現身活動，同場還有久未喺香港公開露面嘅湯唯，兩大巨星現身引起哄動。而擔任司儀嘅Do姐鄭裕玲遇上舊拍檔發哥時，兩人表現親切，發哥要求先跟好友Do姐影selfie，笑指二人心有靈犀著白色造型到場。