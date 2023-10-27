周潤發有意回巢做食神食足18區 湯唯罕有分享家庭樂粉碎婚變傳聞
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無線娛樂新聞台報導：周潤發今日孖住發嫂恩愛現身活動，同場還有久未喺香港公開露面嘅湯唯，兩大巨星現身引起哄動。而擔任司儀嘅Do姐鄭裕玲遇上舊拍檔發哥時，兩人表現親切，發哥要求先跟好友Do姐影selfie，笑指二人心有靈犀著白色造型到場。
早前發哥喺韓國釜山電影節獲得《亞洲電影人獎》殊榮，發哥話自己好喜歡韓國，而湊巧湯唯老公正是韓籍導演金泰勇，發哥即隔空自薦同對方合作，笑言希望到韓國發展。發哥再一次分享入行50年獲得呢個獎項感受，佢好開心喺韓國有咁多粉絲，仲話大家應該係睇《英雄本色》時認識佢。
發哥喺韓國獲獎時公開感謝TVB培育，令佢展開演藝旅途，一直冇忘本嘅發哥至今仍有留意TVB嘅作品，稱讚新晉演員嘅表現，不過佢就話最想做係「叉燒炳」（處境劇劉丹角色），因為覺得幾好玩，又唔太辛苦。」另一方面發哥好羨慕黎耀祥主持《請客必食18道菜》，發哥都想做食神整套食足18區，而湯唯罕有分享家庭樂粉碎屢傳婚變傳聞，又指自己等待好劇本隨時出擊。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台