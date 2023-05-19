周潤發68歲生日搞笑揮刀切蛋糕 袁詠儀發嫂輪住送驚喜

無線娛樂新聞台報導：5月18日周潤發發哥生日，發嫂陳薈蓮送上甜蜜驚喜，安排了發哥好友方中信、黃德斌、監製黃斌、導演莊文強及潘耀明，仲有發哥鐵粉袁詠儀靚靚及一些圈外朋友，聚首一堂為壽星慶生；發嫂更在電影《賭神》經典音樂襯托下，親自推出蛋糕；發哥在一班好友唱生日歌下，搞笑揮刀切蛋糕。