周潤發68歲生日搞笑揮刀切蛋糕 袁詠儀發嫂輪住送驚喜
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無線娛樂新聞台報導：5月18日周潤發發哥生日，發嫂陳薈蓮送上甜蜜驚喜，安排了發哥好友方中信、黃德斌、監製黃斌、導演莊文強及潘耀明，仲有發哥鐵粉袁詠儀靚靚及一些圈外朋友，聚首一堂為壽星慶生；發嫂更在電影《賭神》經典音樂襯托下，親自推出蛋糕；發哥在一班好友唱生日歌下，搞笑揮刀切蛋糕。
跟太太靚靚同是鐵粉的張智霖，亦趕及切蛋糕大合照，一看到發哥即送上祝福擁抱。至於生日願望，壽星發哥祝願大家最緊要身體健康。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台