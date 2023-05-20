袁詠儀等為周潤發賀68歲生日 發哥鬼馬對鏡頭祝自己生日快樂

無線娛樂新聞台報導：生日快樂！5月18號係發哥周潤發68歲嘅生日，呢日發嫂陳薈蓮就同埋一眾好友袁詠儀、張智霖、方中信、黃德斌、監製黃斌、導演莊文強及潘耀明等為發哥慶祝生日，發嫂仲親自推出蛋糕，而在場眾人就為發哥獻唱生日歌。