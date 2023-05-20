袁詠儀等為周潤發賀68歲生日 發哥鬼馬對鏡頭祝自己生日快樂
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無線娛樂新聞台報導：生日快樂！5月18號係發哥周潤發68歲嘅生日，呢日發嫂陳薈蓮就同埋一眾好友袁詠儀、張智霖、方中信、黃德斌、監製黃斌、導演莊文強及潘耀明等為發哥慶祝生日，發嫂仲親自推出蛋糕，而在場眾人就為發哥獻唱生日歌。
身為發哥鐵粉嘅靚靚拍片問發哥有咩生日願望？發哥先搞笑對住鏡頭祝自己生日快樂，之後又話希望身體健康，同埋佢同靚靚主演嘅新戲《別叫我賭神》可以有好多觀眾入場收睇呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台