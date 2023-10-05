有片丨周潤發獲頒「亞洲電影人獎」 以韓語冧爆全場
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無線娛樂新聞台報導：周潤發獲《第28屆釜山國際電影節》頒發最高殊榮獎項「亞洲電影人獎」，喺4號晚發哥就親身隊到釜山海雲台出席開幕禮接受獎項。
在開幕禮上，發哥繑住發嫂同同《別叫我＂賭神＂》導演潘耀明一齊行紅地氈，期間發哥仲好nice咁同紅地氈旁兩邊嘅媒體握手。當眾人入坐前，發哥仲主動同《上流寄生族》嘅宋康昊，以及後排嘅宋仲基等眾韓國年青男演員握手。
領獎後，發哥喺台上發表感言，佢話雖然已經入行半世紀，但仍然好似係噚日先發生嘅事咁，發哥又感謝喺演藝路上畀機會佢嘅朋友：「多謝香港電視廣播有限公司給我演出機會；多謝香港電影帶我去遠遠那方給我機會放眼世界；多謝我太太多年來辛苦照顧我，令我有時間可以拍我鍾意的電影；多謝釜山電影節給我一個有意思的獎項；多謝韓國朋友的支持，最後祝大家萬事勝意，身體健康。」
隨後發哥仲同大家嚟個簽名式自拍，又大騷韓語講「慢慢」、「我愛你」、「多謝大家」，喺自拍時仲以一句「Kimchi」引得全場觀眾大笑！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台