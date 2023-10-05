周潤發親領亞洲電影人獎致詞感謝TVB 發式魅力席捲釜山國際電影節勁…
第28屆釜山國際電影節於10月4日喺釜山海雲台揭幕，為期10日嘅影壇盛事，吸引不少紅星出席開幕禮，康城影帝宋康昊、李星民、宋仲基、韓孝周、柳演錫、范冰冰及林秀晶等盛裝出席，而開幕禮就由朴恩斌擔任主持人，周潤發（發哥）獲頒最高殊榮獎項「亞洲電影人獎」。
發哥闊別14年後再訪韓國，與發嫂陳薈蓮親自前往當地領獎，恩愛行紅地氈成為全場焦點，今屆電影節為表揚發哥非凡成就，更設特別企劃單元「周潤發之英雄風範」，精選出三部發哥經典作，今次亦係繼去年頒給梁朝偉後，再由香港演員奪得該殊榮，發哥深感榮幸。
發哥由1973年無綫電視藝員訓練班入行，50年間締造出多部經典電影，68歲發哥由韓國影帝宋康昊手中接下獎座後，發哥以廣東話發表感言︰「我1973年入呢行，今年啱啱好50年。半個世紀係一段漫漫長路，不過回頭望又好似噚日嘅事。好多謝TVB畀咗個機會我，好多謝香港電影帶我去一個遠遠那方，畀個機會我放眼世界。」發哥又感謝太太多年來咁辛苦照顧佢，畀佢有時間拍電影，亦多謝釜山電影節給予一個咁有意義嘅獎、多謝韓國朋友對佢一直嘅支持同愛護。
發哥喺韓國人氣超高，早就打入韓國市場，深受當地影迷愛戴，發哥魅力席捲開幕禮，行紅地氈時有影迷要求握手，發哥亦來者不拒，又主動跟宋仲基等年輕演員握手，發哥喺台上自拍晒韓語勁親民！
網民點睇？
TVB同一套英雄本色，令發哥响韓國同台灣威到家下 為中國香港人真光
黃人見到又玻璃心啦
偉仔多謝完TVB，又到發仔多謝TVB，班TVB haters肯定內心酸死！
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