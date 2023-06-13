上海電影節｜發哥靚靚宣傳新片 舊情侶因自早閉兒子重聚

無線娛樂新聞台報導：近日正舉行嘅上海國際電影節，呢日除咗有多位導演宣傳新作之外，最為矚目嘅一定係 周潤發 同 袁詠儀 仲有 方中信 等現身宣傳新片喇。呢次發哥會扮演一位失意爛賭中年古惑仔，最後因為親生仔而令佢餘生180度改變。