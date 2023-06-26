周潤發唔排除突擊謝票 袁詠儀稱轉數唔夠發哥勁
早前發哥突發現身戲院謝票，令到一眾影迷相當驚喜，佢話唔排除之後會再嚟呢啲突然衝入戲院謝票，發哥又話睇下劇組當日喺邊度謝票，自己就去附近跑步，跑完再join大隊一齊謝票涼冷氣呀。平時牙尖嘴利嘅靚靚，話自己喺發哥面前完全唔夠對方嚟，又話私下成日都問發哥到底平日食啲咩先可以有呢個轉數。
戲中同發哥有對手戲嘅蔡一智，話除咗喺演技上獲益良多外，發哥仲令佢重新認識咗跑步呢項運動。而獲老婆Jessica C.特登帶埋一對仔女喺美國返港撐場嘅安志杰，就係鏡頭放閃咀嘴，問到佢哋會唔會生多個時？Jessica C.就話遲啲先呀。而同場嘅白只最近就同拍拖7年嘅顏卓靈分手回復單身，現場睇瘦咗唔少嘅佢，就分享之前跟發哥去跑步跑經歷，仲笑話自己跑到爭啲休克呀！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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