周潤發唔排除突擊謝票 袁詠儀稱轉數唔夠發哥勁

無線娛樂新聞台報導：周潤發、袁詠儀同柯煒林最近馬不停蹄為新戲進行宣傳，呢日佢哋就同方中信、安志杰、蔡一智、白只同王菀之等，又出動去到一個商場出席首映禮，吸人咗勁多人圍觀，連發哥都話場面好震撼，仲話自己係鄉下仔出城呀。