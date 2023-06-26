周潤發唔排除突擊謝票 袁詠儀稱轉數唔夠發哥勁

周潤發唔排除突擊謝票 袁詠儀稱轉數唔夠發哥勁

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：周潤發、袁詠儀同柯煒林最近馬不停蹄為新戲進行宣傳，呢日佢哋就同方中信、安志杰、蔡一智、白只同王菀之等，又出動去到一個商場出席首映禮，吸人咗勁多人圍觀，連發哥都話場面好震撼，仲話自己係鄉下仔出城呀。

早前發哥突發現身戲院謝票，令到一眾影迷相當驚喜，佢話唔排除之後會再嚟呢啲突然衝入戲院謝票，發哥又話睇下劇組當日喺邊度謝票，自己就去附近跑步，跑完再join大隊一齊謝票涼冷氣呀。平時牙尖嘴利嘅靚靚，話自己喺發哥面前完全唔夠對方嚟，又話私下成日都問發哥到底平日食啲咩先可以有呢個轉數。

戲中同發哥有對手戲嘅蔡一智，話除咗喺演技上獲益良多外，發哥仲令佢重新認識咗跑步呢項運動。而獲老婆Jessica C.特登帶埋一對仔女喺美國返港撐場嘅安志杰，就係鏡頭放閃咀嘴，問到佢哋會唔會生多個時？Jessica C.就話遲啲先呀。而同場嘅白只最近就同拍拖7年嘅顏卓靈分手回復單身，現場睇瘦咗唔少嘅佢，就分享之前跟發哥去跑步跑經歷，仲笑話自己跑到爭啲休克呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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