周潤發參加親子跑與眾同樂 提及故友廖啟智感慨萬分

無線娛樂新聞台報導：周潤發及袁詠儀（靚靚）近日喺北京為主演嘅新片宣傳造勢，適逢父親節，發哥率領電影團隊並召集100位父子一齊親子跑，霍思燕帶同兒子到場，朝早參加親子跑與眾同樂，夜晚換上盛裝出席新片首映禮。