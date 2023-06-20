周潤發參加親子跑與眾同樂 提及故友廖啟智感慨萬分
發哥與靚靚相識多年，首次合作飾演情侶，靚靚難掩激動心情，大讚發哥對任何人都充滿愛，教導身邊嘅人好好照顧朋友，發哥跟「發嫂」陳薈蓮結婚三十幾年非常恩愛，發哥喺劇組拍戲，發嫂就為劇組人員準備美食，令台前幕後覺得好窩心，靚靚尤其最愛飲發嫂靚湯。
發嫂稱「發記士多」準備美食係想劇組人員開心，因為佢覺得大家好辛苦，發哥笑指將自己嘅零用錢放晒落去，發哥一向待人體貼入微，導演潘耀明亦難忘發哥暖心回憶，發哥提及故友廖啟智獻出生前最後一場戲，發哥感慨萬分：「希望他今晚會過來跟我一起看這個戲，他一定會喜歡的，永遠陪著我。」
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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