周潤發赤腳奪冠回顧！《猜猜我是誰》重現1979年香港慈善運動大賽 精彩瞬間引爆網絡
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為了迎合奧運熱潮，電視節目《猜猜我是誰》昨日特別推出了一集主題為「非一般運動會‧非一般運動員」的特別節目。這一集帶觀眾穿越時空回到1979年，重溫當年無綫電視大型的運動及慈善盛事。節目中不乏驚喜，匯聚了多位來自政商、演藝及體育界的精英，共同參與這場盛會。
星光熠熠 重現經典賽事
節目中，觀眾可以看到多位名人在「盤球射門」及「男子一百米短跑」等項目中的精彩表現。其中，最引人注目的莫過於香港足球名宿郭家明和著名影視明星週潤發的精彩競技。特別是周潤發在「男子一百米短跑」項目中的表現，他不僅以「赤腳大仙」的形象出戰，更一舉奪冠，成為當年的話題焦點。「發哥」賽後分享，赤腳跑的感覺「冇咁跣」，這番話也成為經典語錄之一。
慈善與運動完美結合
1979年的「香港慈善運動大賽」不僅是一場運動盛事，更是一次為公益金籌款的重要活動。透過這次節目的回顧，觀眾不僅能夠感受到當年賽事的激情與競技精神，也能了解到慈善與運動如何完美結合，共同為社會作出貢獻。
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圖片來源：TVB