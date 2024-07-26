周潤發赤腳奪冠回顧！《猜猜我是誰》重現1979年香港慈善運動大賽 精彩瞬間引爆網絡

為了迎合奧運熱潮，電視節目《猜猜我是誰》昨日特別推出了一集主題為「非一般運動會‧非一般運動員」的特別節目。這一集帶觀眾穿越時空回到1979年，重溫當年無綫電視大型的運動及慈善盛事。節目中不乏驚喜，匯聚了多位來自政商、演藝及體育界的精英，共同參與這場盛會。