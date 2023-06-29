黃德斌因誤傷發哥感內疚 柯煒林Amy Lo初次見大前輩緊張震晒

無線娛樂新聞台報導：黃德斌、白只、柯煒林及盧慧敏（Amy Lo）呢日喺炎熱天氣之下，化身雪糕專員現身鬧市，派雪糕畀市民為電影宣傳造勢，今次有幸跟發哥周潤發合作，佢哋覺得好難忘，黃德斌與發哥有唔少埋身戲，因誤傷發哥感到好內疚。