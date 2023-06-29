周潤發 黃德斌因誤傷發哥感內疚 柯煒林Amy Lo初次見大前輩緊張震晒

黃德斌因誤傷發哥感內疚 柯煒林Amy Lo初次見大前輩緊張震晒

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：黃德斌、白只、柯煒林及盧慧敏（Amy Lo）呢日喺炎熱天氣之下，化身雪糕專員現身鬧市，派雪糕畀市民為電影宣傳造勢，今次有幸跟發哥周潤發合作，佢哋覺得好難忘，黃德斌與發哥有唔少埋身戲，因誤傷發哥感到好內疚。

白只劇中與智叔及發哥一齊喺髮廊做嘢，講到發哥開工就有「發記士多」喺片場提供美食，黃德斌稱喺澳門拍戲時，佢哋清晨時份集合一齊外出跑步，大家跑完步先開工，白只坦言跟唔上進度，但係發哥好有耐性同給予鼓勵。

柯煒林初次見發哥有啲緊張，發哥就叫佢一齊跑步，慢慢令到佢哋相處更自然，而Amy Lo笑指初次見面直情緊張到震！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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