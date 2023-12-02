叠影狙擊丨周秀娜開機前練習體能意外折斷肋骨 著高踭鞋中環跑街挑戰極…
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無線娛樂新聞台報導：周秀娜（娜姐）為咗應付TVB台慶劇《叠影狙擊》內大量動作場面，劇組喺開機前，特別安排佢同武術指導上課，從而了解佢嘅體能以及動作技巧，原本安排一系列課程畀娜姐有充分練習，點知上咗第四堂，娜姐意外受傷，其中一截肋骨斷裂！
娜姐憶述受傷經過，指上到第四堂開始向難度挑戰，學點樣畀人撻低嘅動作，娜姐話可能骨頭太脆弱，其中一截肋骨Z型斷開咗，無論娜姐換衫、唞氣及笑都會痛，醫生叮囑佢一定要休息，但因為套劇要開始拍，所以劇組安排頭兩個月先拍晒啲文戲，娜姐動作場面留最尾先拍，等娜姐有多啲時間休息，好在而家已經康復。
娜姐喺拍攝期間更皮膚敏感一度復發，當時佢喺大熱天要著好厚嘅特警套裝，仲要喺完全無遮陰、似火爐般高溫嘅大廈天台進行拍攝，至於另一個挑戰，就係娜姐著上高踭鞋，與黃宗澤（Bosco）喺中環奔跑，導演要求佢跑速要貼近黃宗澤……
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台