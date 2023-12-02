叠影狙擊丨周秀娜開機前練習體能意外折斷肋骨 著高踭鞋中環跑街挑戰極...

無線娛樂新聞台報導：周秀娜（娜姐）為咗應付TVB台慶劇《叠影狙擊》內大量動作場面，劇組喺開機前，特別安排佢同武術指導上課，從而了解佢嘅體能以及動作技巧，原本安排一系列課程畀娜姐有充分練習，點知上咗第四堂，娜姐意外受傷，其中一截肋骨斷裂！