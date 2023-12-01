周秀娜《叠影狙擊》享受拍打戲 劇透身邊人將陸續離自己而去
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無線娛樂新聞台報導：周秀娜有份主演嘅台慶劇《叠影狙擊》連場動作戲拳拳到肉，觀眾睇到好肉緊，尤其女主角娜姐動作戲獲網民大讚好有型，娜姐亦好享受拍打戲，拍完好有滿足感！
《叠影狙擊》劇情進入大直路，黃宗澤終於知道娜姐真實身份係梁曦雙胞胎家姐「魏曉晨」，娜姐笑言終於鬆一口氣，娜姐透露之後不斷有新人物出現，身邊嘅人可能一個一個離自己而去。
此外，娜姐呢日與馮允謙及黃淑蔓（Feanna）同場，近日Feanna所屬Me&女團正式出道，Feanna受訓時好大壓力，亦有搵馮允謙傾訴，所以馮允謙一早知公司秘密培訓女團，仲叫Feanna教佢學跳唱。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台