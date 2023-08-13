周秀娜抱病現身手錶活動 喉沙沙被代言雨樓得啖笑
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無線娛樂新聞台報導：周秀娜 近日抱病現身一個手錶活動，狀態睇落唔錯嘅佢以吊帶裙現身散發性感女人味，不過受訪時聲線沙啞又戴晒口罩，原來辛苦到半夜要去醫院求醫，呢日係靠意志力支持上陣咋。
又發燒又頭痛嘅佢，就話可能你要日前一個潑水音樂節玩到過晒籠有關，佢仲話拍攝開工時幾差嘅環境同天氣自己都應付到，偏偏有返少少時間去玩就次次都病，認真係勞碌命呀。
去完希臘欣賞當地風光充電嘅佢，呢日又大讚當地男士有型又好身材，仲認為地理環境有好大影響，唔少男士仲非常熱情答訕呀。
自從網絡感行之後，不時都有藝人肖像會被盜用，仲會成為不法商人「被代言」嘅目標，好似娜姐就「成為」雨樓嘅代言人。呢日仲幽默回應，同時話藝人難以避免類似嘅事發生喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台