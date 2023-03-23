周興哲約定fans明年再來港開騷 吳家忻甩拖後勁多工作
2月先喺香港紅館開完兩場演唱會嘅Eric，話諗返起個騷都覺得好嗨好享受，所以佢已經同fans約定咗下年會再嚟香港開騷，但場地就仲考慮緊。雖然又要飛嚟香港出活動，又要去內地拍節目，令Eric陪未婚妻嘅時間少咗，但Eric話未婚妻好了解自己嘅工作，所以唔會有投訴呀。
而回復單身嘅吳家忻呢日神彩飛揚，似乎未有受甩拖影響，家忻仲話最近自己工作非常忙，除咗出活動之外，仲要錄新歌，問到佢會唔會喺活動現場同一樣喺創作歌手嘅周興哲交流下？家忻即刻話好想，但係唔知對方有冇時間呀。
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