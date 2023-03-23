周興哲約定fans明年再來港開騷 吳家忻甩拖後勁多工作

無線娛樂新聞台報導：台灣歌手Eric周興哲呢日嚟到香港出席品牌活動，同場仲有吳家忻 aka kayan9896。短時間內四度嚟香港嘅Eric，透露今次自己係半旅遊半工作嘅，仲話因為喺香港嘅朋友生日，所以自己有提前嚟港同對方慶祝呀。Eric又話因為最近頻頻嚟香港嘅關係，覺得香港係自己第二個家，仲話自己永遠唔會拒絕嚟香港嘅機會，只要有工作佢都會嚟呀。