周興哲2月來港開騷 事隔5年重臨心情興奮
廣告
台灣歌手 周興哲 事隔5年之後，2月將會再次喺香港開騷，呢日佢就率先飛嚟香港進行宣傳，仲即場先為大家獻唱兩首金曲吊吓大家癮先呀。
Eric就話咁耐冇嚟香港，最掛住嘅就係香港嘅食物同埋已經好耐冇見嘅好朋友喇，睇佢咁興奮就知呢次訪港之旅令佢非常開心啦。而今次亦係佢首次喺紅館開騷，四面台設定一樣令佢心情更為高漲，仲話內容非常豐富，希望大家要好好期待下個月底嘅表演呀。
網民點睇？
🎤你說藍色是你最愛的顏色
期待已久周興哲來香港開演唱会
歡迎~歡迎😎
祝演出成功💯💯💯
乜水🤔
常見問題
萬千星輝頒獎典禮誰奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大？
《萬千星輝頒獎典禮2022》將於1月8日舉行，TVB在將軍澳電視城公布入圍10強，其中獲得最多10強提名的藝人是JW、劉佩玥和林敏驄，各有4項提名，而最多10強提名的劇集，則是《下流上車族》。而奪視帝、視后、最佳劇集呼聲最大的是…即看：10強名單揭曉
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周興哲演唱會（1月11日公開發售）、馮允謙演唱會（1月12日優先購票）、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
讀者留言