周興哲將為人父心情勁靚 再有歌曲破2億點擊喜上加喜
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無線娛樂新聞台報導：早前宣佈太太懷孕自己將為人父嘅 周興哲 呢日喺台北出席活動，不過現場嘅焦點就梗係集中晒喺佢做爸爸呢個好消息上面啦，Eric呢日亦都難掩喜悅，仲話自己心情興奮之餘亦都好緊張呀。
要升呢做人父呢個責任，Eric就話非常期待，仲認為感覺可以用美妙嚟形容呀。而當知道喜訊嘅一刻，佢就話非常驚喜，仲話自己希望第一胎會係一個女仔加入家庭成為新成員喎。
除咗就快做Daddy之外，呢日Eric出席慈善活動時，又有另一個喜訊，就係佢嘅歌曲《以後別做朋友》MV喺影片網站點擊次數超過2億次，令佢成為有兩首破2億點擊歌曲嘅華語歌手，真係可以話雙喜臨門喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台