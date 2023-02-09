周興哲開騷前見Fans熱身 見面會變迷你個唱派福利
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無線娛樂新聞台報導：今個月底就會喺紅館舉行演唱會嘅台灣歌手 周興哲 日前同逾千歌迷先舉行一次見面會熱身，不過喺呢次Fans Meeting當中，就似乎係變咗佢嘅一次小型音樂會，Eric又向到場Fans送抱近距離接觸，難怪個個都笑到見牙唔見眼啦。
Eric呢日喺現場自彈自唱，又同台下歌迷全場大合唱。今次係Eric相隔5年之後再次踏上紅館舞台，呢日佢就提到今次將採用四面舞台設計，仲會為香港歌迷準備特別驚喜咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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