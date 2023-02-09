周興哲開騷前見Fans熱身 見面會變迷你個唱派福利

無線娛樂新聞台報導：今個月底就會喺紅館舉行演唱會嘅台灣歌手 周興哲 日前同逾千歌迷先舉行一次見面會熱身，不過喺呢次Fans Meeting當中，就似乎係變咗佢嘅一次小型音樂會，Eric又向到場Fans送抱近距離接觸，難怪個個都笑到見牙唔見眼啦。