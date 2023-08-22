周華健重啟世界巡唱 笑言感謝高齡觀眾群支持
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無線娛樂新聞台報導：周華健呢日喺台灣出席代言保健品活動，雖然已經62歲，但華健話舊年做體檢時全部都合格，喺活動上仲即席示範邊金雞獨立邊玩快問快答。
華健嘅世界巡迴演唱會之前因為疫情而暫停，不過呢日佢就為樂迷帶嚟好消息，指巡迴演唱會將會於9 月重啟，首站將會去到馬來西亞，由於反應相當好，所以好快就已經加咗一場，華健講笑話好多謝一眾高齡嘅觀眾群支持自己呀。
除咗要籌備巡唱，嚟緊華健仲要去內地為一個歌唱選秀節目擔任導師，華健透露製作單位一早就邀請過佢做導師，但係直到呢一季佢先答應。雖然未諗過封咪退休，但華健而家嘅生活模式已經改變，忙完會畀自己放放假，做到work life balance呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台