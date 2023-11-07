小蟲出道40年經典作重現 周蕙演出金曲重覓少女心
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無線娛樂新聞台報導：周蕙 同 簡文彬 呢日出席音樂會記招，今次演出將以古典樂風格將知名創作人 小蟲 嘅作品重新編曲，難怪負責演出嘅周蕙話自己榮幸有緊張，仲話自年青時期已經聽小蟲嘅歌曲長大，非常有滿足感呀。
小蟲出道40周年，原來第一次佢嘅歌曲公開演出場地正係今次音樂會嘅同一地點，所以佢就笑言可以話係衣錦還鄉喇。近年養尊處優嘅佢，又指平時主力遊山玩水，除咗為學生站台支持之外，仲會同唔同朋友心理輔導吓咁話。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台