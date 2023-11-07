小蟲出道40年經典作重現 周蕙演出金曲重覓少女心

無線娛樂新聞台報導：周蕙 同 簡文彬 呢日出席音樂會記招，今次演出將以古典樂風格將知名創作人 小蟲 嘅作品重新編曲，難怪負責演出嘅周蕙話自己榮幸有緊張，仲話自年青時期已經聽小蟲嘅歌曲長大，非常有滿足感呀。