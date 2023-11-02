StarTalk｜阮經天新片除社會敗類 遇上王淨改變一生人走向
廣告
無線娛樂新聞台報導：香港導演 黃精甫 執導嘅首部台灣電影《周處除三害》正式喺香港上映，呢部江湖片嘅主演 阮經天 同 王淨 早前來港宣傳，仲接受 王鎮泉 《StarTalk》專訪，除咗分別簡單介紹佢哋嘅角色之外，小天亦都提到十惡不赦嘅角色由頭打到尾嘅辛酸。
王淨扮演嘅同繼父 袁富華 相處佢形容為「伴君如伴虎」，連其中一場Ben哥嘅爆樽戲自己都嚇到震。而佢同Ben哥嘅情慾戲，雖然尺度甚大，但係就覺得大家專業演出之餘亦極有效率，加上劇組成員保護下自己非常放心呀。
Ben哥被小天剷除亦救出王淨，但係佢又係警察嘅眼中釘，不過遇上王淨就令小天嘅角色仿如見到明天，仲因為導演嘅特別安排，令佢哋加深認識之餘亦有更多情感投入喺新片演出當中。
出道短短時間已經成為台北電影獎影后嘅王淨同金馬影帝小天一樣 ，年紀輕輕就獲得大獎，但係佢哋都認為要將虛榮同壓力都化為動力，先可以令自己繼續進步，為更好嘅演出同作品投入更多心力呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台