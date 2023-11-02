StarTalk｜阮經天新片除社會敗類 遇上王淨改變一生人走向

無線娛樂新聞台報導：香港導演 黃精甫 執導嘅首部台灣電影《周處除三害》正式喺香港上映，呢部江湖片嘅主演 阮經天 同 王淨 早前來港宣傳，仲接受 王鎮泉 《StarTalk》專訪，除咗分別簡單介紹佢哋嘅角色之外，小天亦都提到十惡不赦嘅角色由頭打到尾嘅辛酸。