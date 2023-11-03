唐浩嘉跟歌迷一齊慶祝生日 新歌以遇渣男自身經歷創作

無線娛樂新聞台報導：歌手唐浩嘉（Kiko）原本係全職護士，過往幾年邊做兼職護士邊唱歌嘅生活，直至2020年正式出道，Kiko最近推出新歌以渣男為主題，呢日佢舉行聚會跟歌迷一齊慶生，更發佈自己創作嘅新歌。