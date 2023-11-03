唐浩嘉跟歌迷一齊慶祝生日 新歌以遇渣男自身經歷創作
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無線娛樂新聞台報導：歌手唐浩嘉（Kiko）原本係全職護士，過往幾年邊做兼職護士邊唱歌嘅生活，直至2020年正式出道，Kiko最近推出新歌以渣男為主題，呢日佢舉行聚會跟歌迷一齊慶生，更發佈自己創作嘅新歌。
Kiko直言新歌以自身經歷創作，同時亦集合朋友遇上渣男嘅經歷，希望用呢首歌從中抒發情感，Kiko嚟緊將推出一系列新歌，並唔係為咗放負，Kiko只想鼓勵大家用正面方法面對不如意嘅事，學習處理自己嘅情緒同難題。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台